Оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ объявили эвакуацию на Харьковщине

Российские захватчики продолжают объявлять так называемую "эвакуацию" мирных жителей на временно оккупированных территориях. Вслед за Запорожской и Херсонской областью оккупанты объявили об "эвакуации" на Харьковщине.

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Военные преступники намерены вывезти гражданское население на территорию страны-агрессора России. Об "эвакуации" оккупанты сообщили в Telegram.

В оккупационной "администрации" цинично соврали, что собираются "эвакуировать" мирных жителей якобы из-за "обстрелов со стороны ВСУ" и с целью избежать жертв среди мирного населения.

Захватчики "рекомендуют" жителям временно оккупированных населенных пунктов Харьковской области на время покинуть территорию области "до установления благоприятных для жизни условий". Также оккупанты заявили, что "эвакуация" будет происходить на территорию государства-террориста России.

Оккупанты преподносят "эвакуацию" в качестве якобы добровольной процедуры, однако на практике зачастую россияне под дулом автоматов принудительно депортируют украинцев на территорию РФ.

Напомним, российская оккупационная армия активно занимается грабежом и мародерством на временно оккупированных территориях. Значительно возросло количество таких случаев с начала мая в Запорожской и Херсонской областях.

Стоит отметить, что захватчики сворачивают оккупационную администрацию во временно оккупированном Скадовске. С 6 на 7 мая россияне загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество "государственных учреждений".

Ранее сообщалось, что захватчики под прикрытием "эвакуации" разграбили все предприятия в Запорожской области. Наворованное оборудование россияне массово вывозят во временно оккупированный Симферополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты активизировали эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области. В первую очередь вывозят людей, которые первыми получили российские паспорта в начале оккупации.

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