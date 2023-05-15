"Россияне думают, что наступление будет к востоку от Запорожья": британский полковник указал на важный нюанс с контрнаступлением ВСУ

План украинского контрнаступления по объективным причинам держится в секрете. Если учесть то, как много фортификационных сооружений возвели оккупанты на юге – к востоку Запорожья, можно сделать вывод, что россияне ожидают активных действий украинских Сил обороны именно на этом направлении.

Видео дня

Украинское командование может дать приказ наступать именно там, но может выбрать и любой другой план. Такими размышлениями поделился полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью "Еспресо".

"Учитывая оборонительные позиции, которые заняли россияне, и множественные линии российской обороны, которые есть в открытом онлайн доступе, россияне думают, что наступление будет восточнее Запорожья и будет продвигаться на юг, в Мелитополь", – сказал он.

Британский военный признался, что уверен в том, что "что-то должно вот-вот произойти". "Но не могу сказать, что именно", – заявил Грант.

Он указал на то, что на этом этапе войны захватчики пытаются и дальше продвигаться между Донецком и севернее Бахмута, продолжают перебрасывать свои войска и артиллерию на неподконтрольные Украине территории.

"Но им не удается добиться желаемого результата. Мы стали свидетелями, что за последние несколько дней 3-й штурмовой бригаде удалось добиться определенных успехов в районе Бахмута", – отметил эксперт.

Также известно, что украинские воины готовятся к контрнаступлению. Об этом заявляют в том числе первые лица страны, но детали не раскрываются.

Силы обороны, как и ожидают оккупанты, могут атаковать позиции ВС РФ в направлении Мелитополя, но Генштаб ВСУ "может решиться наступать в другом месте", сказал Грант.

"Существует несколько беспокойств по поводу наступления на юге. Именно юг превратился в хорошо защищенную территорию. Россияне также выводят свои войска с Запорожской АЭС, и это вызывает большую обеспокоенность, потому что если вокруг этой электростанции будет активность типа Чернобыльской, то это чрезвычайно усложнит контрнаступательные усилия ВСУ в этом районе. Именно этого и ожидают россияне. Мы видели это даже на примере того, как они действовали в чернобыльской зоне во время наступления на Киев. Поэтому я думаю, что сейчас очень неуверенное и тревожное время", – признал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский сказал, что все западные партнеры знают, какое именно вооружение необходимо украинской армии для предстоящего контрнаступления, а также для обороны. Это бронетехника, дальнобойные ракеты и системы ПВО.

– Глава государства также заявил, что Россия точно почувствует, когда начнется контрнаступление украинских войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!