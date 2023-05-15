Зеленский: все партнеры давно знают, что Украине нужны бронетехника, ПВО и дальнобойные ракеты

Президент Владимир Зеленский сказал, что все западные партнеры знают, какое именно вооружение необходимо украинской армии для предстоящего контрнаступления, а также для обороны. Это бронетехника, дальнобойные ракеты и системы ПВО.

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Об этом глава государства сказал в интервью The Wasington Post. Кроме того, Украине необходима авиация стандартов НАТО, например, современные истребители F-16.

В то же время он подчеркнул, что этот вопрос сверхсложный и требует много времени, поэтому Украина не будет ждать, пока партнеры примут решение о передаче этих самолетов. Зеленский отметил, что неоднократно объяснял союзникам, насколько легче было бы Силам обороны Украины, если бы они имели на вооружении F-16.

Относительно другой техники президент отметил, что украинским воинам не хватает бронетехники, которая бы спасла людей, которые будут продвигать линию фронта. Российские оккупанты имеют тысячи единиц бронетехники, поэтому Украине тоже важно иметь достаточное количество таких транспортных средств.

"Нам очень тяжело противостоять тысячам единиц российской бронетехники. Очень трудно противостоять этому с минимальным количеством, поэтому для этого нам нужно соответствующее количество транспортных средств. И все они есть у наших партнеров. И эти месяцы оперативной подготовки наши партнеры все это знали", – сказал он. он.

Также Украине нужны системы противовоздушной обороны. На деоккупированные территории вернулась жизнь, но они постоянно обстреливаются армией России.

"Они (освобождены города. – Ред.) находится в пределах досягаемости определенного оружия, которое убивает людей. Поэтому нужна защита, дополнительные системы ПВО", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что Украина добилась получения систем Patriot и это прорыв, но этого недостаточно. Кроме того, нам нужны дальнобойные ракеты, чтобы доставать до оккупантов на большом расстоянии.

Также президент отметил, что Украина очень благодарна партнерам за артиллерийские системы 155 калибра, но они ломаются и нуждаются в ремонте.

"Мы создали отличную инфраструктуру для этих ремонтов, но когда они выходят из строя, нам нужно их чем-то заменить. Следовательно, это тоже дефицит", – заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил выделение нового пакета военной помощи на 2,7 млрд евро. В него войдут дополнительные боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.