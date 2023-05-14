Шольц на украинском объявил о беспрецедентном пакете помощи Украине на €2,7 млрд: что в списке

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил выделение нового пакета военной помощи на 2,7 млрд евро, в который войдут, в частности, дополнительные боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T. Он также заверил в незыблемости поддержки Украины со стороны Германии не только в военной, но и в гуманитарной, политической и финансовой сферах.

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Об этом Шольц написал в своем Twitter 14 мая, в день официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. О продолжении поддержки он сообщил на украинском языке.

Шольц назвал визит Зеленского "мощным сигналом" и заверил в готовности Германии продолжать поддержку в долгосрочной перспективе.

"Твой визит в Берлин является мощным сигналом, дорогой Владимир Зеленский. Уже 444 дня продолжается жестокая захватническая война России против твоей страны. Мы оказываем вам гуманитарную, политическую, финансовую поддержку и поддержку вооружением, пока это необходимо", – отметил Шольц.

В частности, подчеркнул канцлер ФРГ, на днях было принято решение о рекордном пакете военной поддержки для украинской армии.

"Мы не ослабляем нашу поддержку: Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд. евро, в том числе дополнительные боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T", – подчеркнул Шольц.

Напомним, 14 мая украинский президент прибыл с официальным визитом в Германию. Там Зеленский побывал в штаб-квартире Минобороны и встретился со Штайнмайером и Шольцом.

Визит состоялся на следующий день после того, как Берлин объявил о новой помощи Украине на рекордную сумму в 2,7 млрд. евро. В новый пакет войдут бронетехника, БПЛА, системы ПВО, автомобильная техника и боеприпасы.