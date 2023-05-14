Зачем Россия бьет ракетами глубоко по тылу Украины: Гуменюк назвала причину

Российские войска наносят удары по глубокому тылу в Украине, чтобы повлиять на морально-психологическое состояние украинцев перед контрнаступлением, а также на возможность пополнять ресурсы. Тем временем из оккупированного Крыма из-за "бавовны" продолжают уезжать "понаехавшие".

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Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона 14 мая. Она рассказала, что враг в течение этой ночи нарастил присутствие корабельной группировки в Черном море.

Сейчас там находятся четыре ракетоносителя, в том числе подводный. Общее количество ракет "Калибров", нацеленных на Украину, может быть до 28 единиц.

Также Гуменюк сообщила, что в Крыму продолжается "сезон бавовны".

"Там настолько тревожно, что все маршруты перегружены. Те, кто "понаехали", продолжают паковаться и уезжать. Очень существенно упала в цене недвижимость там. Они в очень ускоренном темпе пытаются избавиться от того, на что якобы имели собственность, хотя она незаконна. Но все же инстинкт грабителей у них срабатывает. Даже уезжая и спасая собственную жизнь, все равно помародерить", – рассказала Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 мая армия России атаковала с воздуха Хмельнитчину. Там прозвучали взрывы, есть прилет по критической инфраструктуре. До 30 человек получили ранения, в Хмельницком повреждены дома, здания промпредприятий, медицинских и образовательных учреждений.

– ПВО сбила 17 из 21 "шахедов". Остальные четыре дрона-камикадзе попали на территорию Хмельницкой области, рассказали в Воздушных силах.

– В ночь на 14 мая РФ вновь атаковала Украину. ПВО удалось уничтожить три крылатые ракеты и 25 БПЛА.