Украинские защитники неба сбили ночью 25 дронов и три крылатых ракеты – Воздушные силы
В ночь на 14 мая государство-террорист Россия устроила новую массированную атаку на Украину. Силам ПВО удалось обезвредить три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил. Отмечается, что оккупанты атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.
"Улов" защитников украинского неба за ночь составил:
– 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131";
– один ударный БпЛА типа "Ланцет";
– два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";
– четыре БпЛА (тип уточняется)
– три крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55.
Также в Воздушных силах отметили, что в течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая украинская тактическая авиация совершила до полусотни самолетов вылета на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.
Напомним: 13 мая россияне также атаковали Украину дронами Shahed-136/136. Всего захватчики запустили по Украине 23 ударных иранских БПЛА, из которых 18 уничтожило наше ПВО. Еще четыре попали на территории Хмельнитчины.
Прошедшая ночь оказалась беспокойной, в частности, в Тернополе, где раздались взрывы, – там зафиксировали прилет в промзону, произошло возгорание нежилого здания.
В результате атаки травмированы двое гражданских граждан – работники предприятия. Предварительно они получили осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больничных учреждениях. Им оказывается вся необходимая помощь.
Позже стало известно, что взрывы прогремели и в Харькове. По предварительной информации, город находился под обстрелом РСЗО С-300.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 13 мая РФ атаковала с воздуха Хмельнитчину – в регионе прозвучала серия взрывов, есть прилет по критической инфраструктуре. В результате действий агрессора до 30 человек получили ранения, в облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения;
– 13 мая украинские силы ПВО сбили 17 из 21 дронов-камикадзе "Шахед", запущенных российской оккупационной армией. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что остальные четыре ударных беспилотника попали на территорию Хмельницкой области.
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