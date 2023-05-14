Украинская ПВО сбила 18 из 23 запущенных Россией иранских дронов Shahed-136/136: более 30 раненых

Российская оккупационная армия продолжает атаковать мирные города Украины ударными дронами камикадзе иранского производства типа Shahed-136/136. За прошедшие сутки оккупанты также нанесли очередной массированный удар, применив дроны.

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Всего захватчики запустили по Украине 23 ударных иранских БПЛА. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 14 мая.

Силами противовоздушной обороны в небе над Украиной было уничтожено 18 иранских ударных дронов камикадзе.

В результате попаданий взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских учреждений.

В Генштабе также сообщили, что более 30 мирных жителей получили ранения.

Напомним, страна-агрессор Россия утром 13 мая атаковала с воздуха Хмельнитчину – в регионе прозвучала серия взрывов, есть прилет по критической инфраструктуре. В результате действий агрессора до 30 человек получил ранения, в облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 13 мая Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате падения, возможно, сбитого беспилотника на Киевщине получил повреждения жилой дом.

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