Россияне готовятся к обороне: на юге враг собрал 150 тысяч военных

Россияне полным ходом готовятся к обороне на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины. На юге нашей страны враг уже собрал 150 тысяч своих военных.

Видео дня

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию "24 канал". По его словам, наибольшие силы военных преступников РФ сконцентрированы на Запорожском и Херсонском направлениях (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Однако, Жданов подчеркнул, что численности войск РФ не хватает, чтобы занять позиции вдоль всей линии фронта. Поэтому, к примеру, под Мелитополем оккупанты прибегают к очаговой обороне. Они строят опорные пункты на базе небольших городов.

"Частично они оборудуют очаги обороны вдоль побережья Днепра. Впрочем, даже несмотря на это, у россиян проблемы с личным составом. Они не могут обеспечить достаточным количеством военных вторую линию обороны", – объяснил военный эксперт.

По его словам, российский полк может держать оборону на расстоянии 10-15 км фронта.

"Если 300 км фронт, то нужно 20-25 полков. У них такой численности точно нет", – убежден эксперт.

Жданов предполагает, что во время украинского контрнаступления армия РФ будет перемещать свои силы постепенно. Но это оккупантам не поможет.

"Об отсутствии мощного войска свидетельствует и уменьшение интенсивности пополнения личного состава: если раньше к линии разграничения привозили тысячи военных, то сейчас сотни. Они их не готовят на месте и не везут сюда готовыми сразу в бой, а здесь будут готовить", – сказал Жданов.

Также, по его словам, у россиян есть проблема с техникой.

"Видимо, они поняли, что у "Джавелина" и "Стугна-П" есть тандемный заряд. Если тандемный, то надо две решетки обваривать. Так что численность в 150 тысяч российских военных – это фактически ничто для более чем 500 километров вдоль линии фронта", – рассказал Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина начнет контрнаступление, как только позволят погодные условия и удастся накопить необходимый минимум техники, вооружений и боеприпасов. Ждать решения всех проблем, с которыми сейчас столкнулось украинское войско, противодействующее российской агрессии, наше государство не может себе позволить, поэтому работа по поиску ресурсов для масштабной наступательной операции продолжается на всех уровнях и на разных континентах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!