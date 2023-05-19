'Нужно понимать стоимость этого продвижения': в Минобороны рассказали об успехах ВСУ под Бахмутом и ситуации в городе. Карта

Силы обороны Украины продолжают продвижение на флангах в районе Бахмута. Однако каждый метр освобожденных территорий дается дорогой ценой, а захватчики непрерывно пытаются отбить утраченные позиции.

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Россияне сконцентрировали на Бахмутском направлении огромные силы, в самом городе бои идут в юго-западной части. О ситуации на самом горячем участке российско-украинской войны рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что украинские военные имеют успехи на южных и северных флангах под Бахмутом. Там защитникам удается продвигаться вперед, несмотря на яростное сопротивление российских захватчиков.

"Пока мы разделяем эту ситуацию: город и пригород. В пригороде мы продолжаем активные действия – это север и юг, вчера буквально я давала информацию, на сколько мы там продвинулись. С одной стороны это кажется небольшое расстояние. Мы говорили о примерно 20 квадратных километрах. И вчера мы назвали данные по обоим флангам: по одному где-то 500 м, а по другому около 1 км", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что на Бахмутском направлении захватчики сконцентрировали значительные силы. Каждый освобожденный метр украинской земли дается защитникам дорогой ценой.

"Нужно понимать стоимость этого продвижения. Там очень сложно выполнять боевые задачи, потому что враг сконцентрировал огромное количество своих усилий. И, собственно, там каждый метр – это как 10 км продвижения в других условиях", – убеждена представительница МОУ.

Враг постоянно пытается вернуть утраченные позиции. Однако защитникам удается отбивать многочисленные атаки.

Ожесточенные бои ведутся и в самом Бахмуте, в его юго-западной части.

"Что касается самого Бахмута. В основном сейчас ведутся бои на юго-западной части. Но мы эту часть контролируем по состоянию на данный момент и врагу не удается осуществить свои планы. То есть атаки продолжаются и наши эти атаки отбивают", – подчеркнула Маляр.

Ранее представители военного командования Украины известили о начале продвижения украинских сил на Бахмутском направлении на флангах. Примерно через неделю после этого Маляр отметила, что вокруг Бахмута удалось освободить около 20 кв км. Однако в самом городе захватчики и дальше продвигаются вперед.

Накануне, 18 мая, в ВСУ рассказали, что украинские силы за сутки продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров. В ответ Россия перебрасывает на Бахмутское направление дополнительные силы, в частности, остатки ЧВК "Вагнер", "Шторм" и "Барс". Также захватчики привлекают территориальные войска, войска регулярные – танковые, мотострелковые и воздушно-десантные войска. И все они в значительной степени укомплектованы мобилизованными.

В Институте изучения войны констатировали, что в настоящее время войска РФ пытаются усилить наступательные операции в Бахмуте после успешных контратак ВСУ, а в британской разведке подчеркнули, что Силы обороны Украины достигли тактических успехов в Бахмуте, стабилизировав фланги.