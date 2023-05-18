ВСУ за сутки продвинулись на Бахмутском направлении от 150 до 1700 метров: Череватый рассказал о ходе боев. Карта

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои украинских военных против российской оккупационной армии. Несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве техники и личного состава, защитники Украины продолжают продвижение на фронте.

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Только за прошедшие сутки бойцам ВСУ удалось продвинуться на расстояние от 150 до 1700 метров. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, за сутки на Бахмутском направлении россияне 487 раз обстреляли позиции украинских военных из ствольной и реактивной артиллерии. Также произошло 25 боевых столкновения.

Бойцы ВСУ продолжили наносит потери врагу и за сутки уничтожили 130 и ранили более 140 российских оккупантов. Также захватчики понесли потери в технике.

"Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины. Противник пытается взять уничтоженный город. 487 раз враг наносил удары ствольной и реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 25 боестолкновений, 6 авианалетов. В боях уничтожено 130 оккупантов, 145 получили ранение, 4 попали в плен. Также уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" и 8 полевых складов с боеприпасами", – сказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск сообщил, что вопреки преимуществу врага в количестве техники украинским военным удалось еще больше продвинуться на фронте.

"В ходе боев наши подразделения несмотря на то, что сейчас нет преимущества в личном составе, снарядах и техники, продолжают продвигаться на флангах. За эти сутки на расстояние от 150 до 1700 метров удалось нам пройти", – добавил он.

Напомним, украинские защитники продвинулись на отдельных участках фронта в пригороде Бахмута. В самом городе продолжаются ожесточенные бои, враг несколько продвигается. Освобожденные ранее в пригороде Бахмута почти 20 квадратных километров не были утрачены.

Ранее сообщалось, что после успешных контратак ВСУ захватчики пытаются усилить наступательные операции в Бахмуте. Они укрепили свои силы в районе города для "стабилизации ситуации" и недопущения украинских прорывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники ЧВК "Вагнер" медленно продвигаются в Бахмуте, а украинские силы добились тактического прогресса и стабилизировали фланги в свою пользу.