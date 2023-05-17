ВСУ продвигаются у Бахмута, но в самом городе идут ожесточенные бои: в Минобороны рассказали о ситуации. Карта

Украинские защитники продвинулись на отдельных участках фронта в пригороде Бахмута. В самом городе продолжаются ожесточенные бои, врагнесколько продвигается.

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Об этом 17 мая сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале. По ее словам, освобожденные в пригороде Бахмуте почти 20 квадратных километров не были утрачены.

"Двигаемся дальше. На отдельных участках есть продвижение", – информировала Маляр.

Она добавила, что в городе-крепости идут ожесточенные бои, оккупанты там несколько продвигаются.

"Все, что в военном смысле, можно сделать в этой ситуации – наше командование и бойцы делают. Делают профессионально и на грани возможностей", – подчеркнула зам главы Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, на 448-е сутки войны за Бахмут идут ожесточенные бои. На этом направлении враг безуспешно атаковал в направлении Ивановского, нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута, Ивановского и Торецкого, а также обстрелял ряд населенных пунктов Донецкой области.

– После успешных контратак ВСУ захватчики пытаются усилить наступательные операции в Бахмуте. Они укрепили свои силы в районе города для "стабилизации ситуации" и недопущения украинских прорывов, отмечают аналитики ISW.

– Военный ВСУ рассказал, что украинские войска продвинулись на южном фланге Бахмутского направления на 2,5 км. По его словам, они продвигаются в направлении Клещиевки и могут перерезать один из основных путей поставок врага.

– В военной разведке Британии отметили, что "Вагнер" медленно продвигается в Бахмуте, а украинские силы добились тактического прогресса и стабилизировали фланги в свою пользу.