Войска РФ сконцентрировали большинство резервов возле Бахмута и замедлили контратаки ВСУ – ISW

Украинские контратаки вблизи Бахмута смогли устранить угрозу российского окружения Сил обороны в Бахмуте и заставили врага выделить ограниченные военные ресурсы на свою оборону. Оккупанты сконцентрировали большинство имеющихся резервов в районе города-крепости и замедлили наступления ВСУ за минувшие сутки.

Видео дня

В то же время российские силы на флангах остаются слабыми и это, очевидно, было предусмотрено украинским командованием. На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр. Она 19 мая заявила, что войска РФ сосредоточили большую часть своих резервов на Бахмутском направлении, что замедляет темпы продвижения ВСУ.

Вместе с тем представитель Минобороны отметила, что украинские защитники продолжают контратаку на северной и южной окраинах Бахмута и продвинулись на одном фланце на 500 метров, а на другом – на 1000 метров.

На этом фоне некоторые российские военные блогеры начали отмечать "замедление темпов продвижения Украины" и утверждали, якобы ВСУ не в состоянии выдерживать длительные локализованные атаки оккупантов вокруг Бахмута.

Однако в Институте изучения войны говорят, что российские силы на флангах города, по всей вероятности, остаются слабыми. Накануне главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжил критиковать 4-ю мотострелковую бригаду РФ (2-й корпус армии "ЛНР") за отход от оборонительных рубежей к юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

"Украинские контратаки вблизи Бахмута, вероятно, устранили угрозу российского оцепления украинских сил в Бахмуте и заставили российские войска выделить ограниченные военные ресурсы для защиты от ограниченных и локализованных наступательных усилий, как, вероятно, и предполагало украинское командование", – объяснили ситуацию в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армия РФ под Бахмутом теряет по батальону в день. Он назвал общую цифру ликвидированных и раненых оккупантов.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал кадры штурмовых действий Сил обороны на Бахмутском направлении. Он подчеркнул, что ожесточенные бои вокруг там продолжаются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!