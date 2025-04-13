За сутки 120 боев: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях и пытается захватить новые территории. Всего в течение суток 12 апреля на фронте было зафиксировано 120 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении и в Курской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 13 апреля.

В течение суток путинские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 135 авиационных ударов, сбросили 249 управляемых бомб. Кроме того, враг совершил более 6600 обстрелов, из них 157 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2709 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Великий Прикил, Петрушевка, Проходы, Миропольское, Краснополье, Новодмитровка, Угроиды, Сварково, Малая Рыбица, Осоевка Сумской области; Золочев, Слатино Харьковской области; Николаевка, Гродовка, Новопавловка, Воскресенка, Романовка, Заря, Александро-Калиново, Разлив, Мирное, Комар Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и три средства противовоздушной обороны российских захватчиков.

На Харьковском направлении дважды приостановлена ​​деятельность ДРГ противника по направлениям Родного (Перовское) и Тихого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Новомихайловка, Екатериновка, Новое и в направлениях Ольговки, Грековки, Зеленой Долины, Заречного и Торского.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбивали три вражеских атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений в районе Часового Яра, в направлении Предтечино и западнее Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных Калиново, Елизаветовка, Успеновка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Водяное Второе, Новоукраинка, Новоукраинка, Андреевка и в районе Срибного.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районе Константинополя и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении прошедших суток наши воины отбили одну атаку противника в направлении Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг провел четыре бесполезных попытки продвинуться в сторону позиций наших защитников.

В операционной зоне на Курщине за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения разной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 71 авиационный удар с применением 133 управляемых авиационных бомб, а также совершил 542 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 15 из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1220 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 33 боевых бронированных машин, 71 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 147 БПЛА оперативно-тактического уровня, 143 автомобиля, единицу специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия пытается обойти город Покровск Донецкой области с юга на запад. Кроме того, Силы обороны Украины фиксируют попытки вражеского войска атаковать с Покровского направления на Новопавловский.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация в Покровске Донецкой области ухудшается. Оттуда становится все труднее вывозить тела погибших горожан. Между изуродованными многоэтажками в городе начали появляться могилы.

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