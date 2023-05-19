Войска РФ под Бахмутом теряют по батальону в день: Резников назвал общую цифру ликвидированных и раненых захватчиков

Российские войска ежедневно теряют под Бахмутом по батальону в сутки. В боях на Бахмутском направлении враг убитыми и ранеными потерял до 70 тысяч захватчиков.

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Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в кулуарах Украино-американского форума, его цитирует РБК-Украина. Глава оборонного ведомства добавил, что благодаря защитникам Бахмута у врага нет возможности пойти в наступление на других участках фронта.

Оккупационные войска под Бахмутом теряют по батальону в день. При этом общее количество потерь врага на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными.

Резников подчеркнул, что враг несет под Бахмутом огромные потери.

"По нашим оценкам, они по батальону в день там теряют и продолжают это делать", – сообщил Резников.

По словам министра, украинские воины, защищающие Бахмут, существенно снижают наступательный потенциал российских войск. Следовательно, враг не может перебросить силы для наступления на других участках фронта.

"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 тысяч потерь россияне понесли только на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе", – отметил Резников.

Напомним, 18 мая в ВСУ рассказали, что украинские силы за сутки продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров.

В ответ Россия перебрасsdftn на Бахмутское направление дополнительные силы, в частности, остатки ЧВК "Вагнер", "Шторм" и "Барс". Также захватчики задействовали территориальные войска, а также регулярные силы – танковые, мотострелковые и воздушно-десантные войска. И все они в значительной степени укомплектованы мобилизованными.

В Институте изучения войны констатировали, что в настоящее время войска РФ пытаются усилить наступательные операции в Бахмуте после успешных контратак ВСУ, а в британской разведке отметили, что Силы обороны Украины достигли тактических успехов в Бахмуте, стабилизировав фланги.