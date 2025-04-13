Наступали на "Буханках", "Нивах" и "УАЗиках": бригада "Азов" отбила российский штурм на Торецком направлении. Видео
Вооруженные силы Украины не дают врагу закрепиться на новых позициях. На этот раз воины бригады "Азов" отбили российский штурм на Торецком направлении.
Эффектное видео боя было опубликовано в Telegram. Отмечается, что оккупанты наступали на "Буханках", "Нивах" и "УАЗиках".
На этот раз оккупанты переоборудовали свои легковушки под штурмовые машины и без всякой бронезащиты направились к позициям Сил обороны на Торецком направлении.
"Результат закономерен: многие "200", "300" и недобитки, за которыми охотились операторы дронов 12-й бригады специального назначения "Азов", - добавили военные.
В бригаде также отметили, что недостаток бронетехники влияет на штурмовые действия ВС РФ. Однако оккупанты имеют достаточно живой силы для продолжения бесконечных накатов на наши позиции.
Стоит отметить, что с начала 2025 г. воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.
Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля Сырский заявил, что враг фактически начал наступление на Сумщину и Харьковщину. По словам главкома, там, а также в Черниговской области войска РФ стремятся создать "буферную зону".
В ГНСУ 12 апреля информировали, что наиболее угрожающими на Харьковщине направлениями являются Волчанск и Липцы, а на Сумщине – Новенькое, Басовка и Журавка.
В то же время, по оценке ISW, оккупанты, хотя и имеют незначительное продвижение на границе Сумщины и Курщины, вряд ли смогут провести большую наступательную операцию на Сумы без подкрепления.
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