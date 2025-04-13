Вооруженные силы Украины не дают врагу закрепиться на новых позициях. На этот раз воины бригады "Азов" отбили российский штурм на Торецком направлении.

Видео дня

Эффектное видео боя было опубликовано в Telegram. Отмечается, что оккупанты наступали на "Буханках", "Нивах" и "УАЗиках".

На этот раз оккупанты переоборудовали свои легковушки под штурмовые машины и без всякой бронезащиты направились к позициям Сил обороны на Торецком направлении.

"Результат закономерен: многие "200", "300" и недобитки, за которыми охотились операторы дронов 12-й бригады специального назначения "Азов", - добавили военные.

В бригаде также отметили, что недостаток бронетехники влияет на штурмовые действия ВС РФ. Однако оккупанты имеют достаточно живой силы для продолжения бесконечных накатов на наши позиции.

Стоит отметить, что с начала 2025 г. воины Сил обороны Украины обезвредили на фронте более 140 тысяч российских захватчиков. Попытки оккупантов протиснуть украинскую оборону оборачиваются для них рекордными потерями.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля Сырский заявил, что враг фактически начал наступление на Сумщину и Харьковщину. По словам главкома, там, а также в Черниговской области войска РФ стремятся создать "буферную зону".

В ГНСУ 12 апреля информировали, что наиболее угрожающими на Харьковщине направлениями являются Волчанск и Липцы, а на Сумщине – Новенькое, Басовка и Журавка.

В то же время, по оценке ISW, оккупанты, хотя и имеют незначительное продвижение на границе Сумщины и Курщины, вряд ли смогут провести большую наступательную операцию на Сумы без подкрепления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!