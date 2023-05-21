Байден заявил, что поддерживает только 'справедливый мир' в Украине

Президент США Джо Байден заявил, что после окончания войны против России Украина должна получить справедливый мир. По его словам, будущее мирное урегулирование конфликта должно гарантировать Украине ее территориальную целостность.

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Также глава Белого дома подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению. Об этом президент США заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите "Большой семерки" в Хиросиме.

Байден подчеркнул, что США вместе с другими союзниками продолжат поддерживать Украину в борьбе против российских захватчиков столько, сколько потребуется.

"США выступают за такое мирное урегулирование войны в Украине, которое гарантировало бы ее территориальную целостность. Суверенитет и территориальная целостность Украины переговорам не подлежат. Мы вместе с партнерами по G7 поддерживаем Украину и продолжим делать это в дальнейшем", – заявил президент США.

Напомним, во время переговоров с Зеленским президент США объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 375$ млн. В него войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и другое вооружение.

Также 21 мая на полях саммита G7 Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также усиление помощи нашей стране в противостоянии российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский в Японии встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо. Украинский лидер рассказал коллеге о характере боевых действий в Украине, в частности, акцентировал внимание на обстрелах гражданской инфраструктуры страны государством террористом Россией;

– накануне в вечернем обращении к украинцам Зеленский рассказал о первых результатах переговоров в Японии с партнерами из ключевых государств. Украине удалось заручиться усиленной поддержкой посредством новых оборонных систем, боевой техники и самолетов.

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