'Достигли главных целей': Череватый рассказал о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении

В последние недели Силы обороны Украины смогли продвинуться на Бахмутском направлении. Защитники достигли главных целей и заняли выгодные позиции, в то же время не дав врагу возможности прорвать оборону, уничтожить украинскую группировку или окружить ее.

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Об этом в интервью РБК Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, ежедневно украинским воинам удавалось продвигаться на Бахмутском направлении на расстояние от 150 м до 2 км.

По словам Череватого, происходящее на Бахмутском направлении не является контрнаступлением, это продолжение оборонной операции, которую украинское командование считает успешной.

"Мы, в отличие от них (российских захватчиков. – Ред.), не придумываем какие-то легенды, что это большое наступление и т.д. Это проходит в рамках успешной оборонной операции на Бахмутском направлении. Почему она успешна? Потому что мы достигли главных целей. Мы не дали им прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить ее. И кроме того, мы нанесли им колоссальные потери", – отметил спикер Восточной группировки войск.

Череватый подчеркнул, что украинцы ведут активную оборону. Силы обороны Украины не имеют преимущества над врагом в численности личного состава или в технике. Следовательно, единственным ключом к успеху является "собранность, правильное тактическое построение, использование комбинированного западного и советского оружия".

"Где есть возможность... мы проводим контратаки и двигаемся. В течение недели нам удалось продвигаться от 150 до 2 км в сутки. За последние сутки (издание уточняет, что разговор состоялся 22 мая. – Ред.) на разных участках мы продвинулись от 250 до 400 метров. Это немного. Но это позволяет нам занять господствующие высоты, чтобы лучше наносить поражение по группировке врага в Бахмуте", – подчеркнул украинский полковник.

Он также подтвердил слова командующего Восточной группировкой войск генерал-полковника Александра Сырского, что при сохранении тенденции к продвижению украинские войска смогут устроить для захватчиков в Бахмуте тактическое окружение.

"Тактика врага очень экстенсивна, он заваливает нас теми тактическими группами. Для них это приводит к очень большим потерям. К тому же город они фактически разрушили. Он им уже не может служить большим опорным пунктом для построения там эшелонированной обороны. Если они будут окружены с флангов, то будут постоянно накрываться мощным артиллерийским огнем, негде будет от него укрыться и не будет возможности подтягивать резервы. Поэтому если сохранится такая же тактическая обстановка, которая есть в районе Бахмута сейчас, – это фактически приведет к тому, о чем сказал командующий", – отметил Череватый, добавив, что украинские воины готовят для врага "тактические сюрпризы".

По словам спикера Восточной группировки войск, на момент разговора одним из направлений, где украинским воинам удавалось продвигаться вперед, было направление населенного пункта Клещеевка. Также продвижение происходило в направлении Берховского водохранилища.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте и объяснили, что стоит за заявлениями ЧВК "Вагнер". По словам Череватого, заявления владельца этой "частной армии" Евгения Пригожина объясняются огромными потерями, которые понесли его наемники. У них нет снарядного голода – у них серьезные проблемы с людьми. Пополнять личный состав неоткуда.

"Чтобы сохранить остатки своего личного состава и репутации, ему ничего не остается, кроме того, чтобы придумать такую специальную информационную операцию: мол, я уже победил и ухожу, а дальше пусть разбирается регулярная армия, которую он сам критикует и говорит, что она ни на что не способна", – отметил представитель Восточной группировки войск.