'Мы продолжаем продвигаться по флангам!' Сырский прокомментировал ситуацию с обороной Бахмута

В Бахмуте украинские силы продолжают контролировать незначительную часть города, однако продолжать ее удерживать очень важно. Это дает возможность входа в город, когда ситуация изменится.

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Между тем, украинские воины продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута, Силы обороны приближаются к взятию города в тактическое окружение. О ситуации на Бахмутском направлении рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, которого цитирует Military Media Center.

Сырский объяснил, почему украинским силам крайне важно продолжать оборону внутри Бахмута.

"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это непременно произойдет", – отметил украинский генерал.

В то же время, он рассказал об успехах украинских воинов на Бахмутском направлении и отметил, что над захватчиками в городе нависла угроза тактического окружения.

"Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества. В ходе работы с командирами мы детально разобрали наши действия и порядок уничтожения врага. Поэтому продолжаем оборону. Ситуация сложная, но под контролем", – отметил Сырский.

Напомним, накануне, 20 мая, Пригожин заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом же заявили в российском минобороны. С "победой" наемников уже поздравил президент РФ Владимир Путин, пообещавший, что все причастные получат государственные награды.

В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о Бахмуте, отметил, что "не думает", что заявления оккупантов соответствуют действительности. Также он подчеркнул, что Россия стерла город с лица земли, поэтому Бахмут "существует только в наших сердцах".

Позже глава государства заверил, что "Бахмут не захвачен россиянами" и подчеркнул, что благодаря несокрушимости украинских воинов Украина сдержала опасного врага и еще одержит не одну победу.

В то же время в Институте изучения войны отметили, что "захват" кварталов Бахмута не дает армии РФ стратегического преимущества,а "Пригожин может вводить в заблуждение".

В Минобороны Украины 21 мая заявили, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение и контролируют господствующие высоты вокруг города, заставляя захватчиков обороняться в части Бахмута, которую им удалось захватить.