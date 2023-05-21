Зеленский о Бахмуте: сейчас он существует только в наших сердцах!

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Японии на саммите G7. Так, во время встречи глав государств Большой семерки Зеленский сообщил, что город Бахмут Донецкой области сейчас не подконтролен украинским силам.

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О соответствующем заявлении украинского президента сообщили в Reuters. Такой ответ лидер нашего государства дал на вопрос, находится ли город-крепость до сих пор под контролем Вооруженных сил Украины.

"Я думаю, что нет. В настоящее время он только в наших сердцах", - ответил Зеленский.

Так, из-за долгосрочных ожесточенных боевых действий город Бахмут почти полностью разрушен оккупантами.

"Это трагедия. На этом месте ничего нет", – сказал президент.

В то же время, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров не считает, что Зеленский подтвердил полный захват города оккупантами. По его словам, в ответ на вопросы журналиста взяли ли россияне Бахмут, Зеленский ответил: "Я думаю, что нет".

"Таким образом президент отрицал взятие Бахмута", - подчеркнул Никифоров.

Как писал OBOZREVATEL, "захват" кварталов Бахмута не дает армии РФ стратегического преимущества. Как говорится в аналитике американского Института изучения войны, последние несколько городских кварталов Бахмута не имеют ни тактического, ни оперативного значения.

Ранее сообщалось, что Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине. Так, во время переговоров президент США анонсировал новый пакет помощи Украине на общую сумму 375$ млн.

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