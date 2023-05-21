'Захват' кварталов Бахмута не дает армии РФ стратегического преимущества, Пригожин может вводить в заблуждение – ISW

Заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об очередном "взятии" его наемниками Бахмута в Донецкой области, носят чисто символический характер. Последние несколько городских кварталов не имеют ни тактического, ни оперативного значения.

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Их захват не дает российским войскам важной в оперативном отношении территории для продолжения наступательных операций или какой-либо особенно сильной позиции, с которой можно защищаться от возможных украинских контратак. Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW) за 20 мая.

Отмечается, что украинские силы продолжают оказывать давление на северный и южный фланги Бахмута, а заявленный Пригожиным захват оставшихся блоков в Бахмуте не позволит истощенным силам Вагнера или регулярным войскам РФ создать значимый плацдарм для дальнейших наступательных операций. Контратаки ВСУ на север, запад, и к юго-западу от Бахмута осложнят любое дальнейшее продвижение россиян за пределы Бахмута в ближайшем будущем.

По прогнозам аналитиков, заявление Пригожина об отступлении из города, независимо от того, уйдет ли Вагнер из города или нет, указывает на то, что он не намерен продолжать наступательные действия, направленные прямо к западу от Бахмута.

Кроме того, в ISW считают, что "вагнеровцы" вряд ли смогут успешно провести контролируемый отход из Бахмута, находясь в контакте с украинскими войсками, в течение пяти дней, не мешая усилиям Минобороны России по подготовке к запланированным украинским контрнаступлениям.

Аналитики указали, что украинские силы все еще находятся в Хромовом и Ивановском и ведут бой с российскими войсками в Бахмуте и его окрестностях. Украинская артиллерия все еще может поражать российские силы. Отход в соприкосновении с противником – чрезвычайно трудная задача, с которой силы группы Вагнера вряд ли справятся в пятидневный срок, установленный Пригожиным.

Кроме того, как считают в ISW, маловероятно, что российское военное командование соберет достаточно сил, чтобы сменить Вагнера в Бахмуте и удержать свои фланги в период, объявленный куратором ЧВК, без передислокации российских войск из других районов.

"Заявление Пригожина о своем намерении уйти могло быть грубой попыткой ввести украинские силы в заблуждение и заставить их провести контратаку через город Бахмут", – пришли к выводу аналитики Института.

Напомним: накануне Пригожин в очередной раз заявил о "взятии" Бахмута его наемниками, хотя недавно жаловался, что ситуация на данном направлении складывается "по самому худшему для России сценарию". В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о захвате Бахмута противником.

По словам Пригожина, вагнеровцы "224 дня штурмовали" Бахмут и "помогали сами себе" якобы без участия в боях "ВДВ или еще кого-то", "как рассказывал Конашенков" (спикер минобороны РФ).

По словам владельца ЧВК, до 25 мая вагнеровцы планируют осмотреть Бахмут, создать рубежи обороны и "передать" город регулярной армии РФ, после чего выйти "в тренировочные лагеря на отдых и переподготовку".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин хочет просто сбежать из Бахмута. Он отметил, что группировка наемников полностью разбита, а заявление владельца ЧВК – блеф, направленный на Минобороны РФ, с целью вывести свои войска;

– в ГПСУ показали работу украинских минометчиков на Бахмутском направлении. Точными ударами они ликвидировали пять оккупантов.

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