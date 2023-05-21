Пригожин хочет сбежать из Бахмута, группировка 'Вагнер' разбита, – Череватый

В Вооруженных силах Украины заявили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которая порядка 9 месяцев пыталась захватить Бахмут в Донецкой области, хочет сбежать из города. Отмечается, что группировка наемников полностью разбита. А заявление Пригожина – блеф, направленный на Минобороны РФ, с целью вывести свои войска.

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Заявление сделал спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии для "Вільне радіо". Таким образом он объяснил заявление Пригожина о полном захвате города-крепости (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Череватый утверждает, что глава ЧВК хочет как можно быстрее вывести свои войска из разрушенного Бахмута. Причина намерений оккупанта заключается еще и в том, что город может быть окружен украинскими защитниками.

"Бои продолжаются, мы удерживаем ряд зданий в Бахмуте... Мы фактически вытрепали его (Пригожина – Ред.) очень мощную группировку. Она близка к уничтожению. Вы же понимаете, что он говорит, что будет выводить свои войска и он взял Бахмут. Только для этого это и говорится. "Пацан сказал – пацан сделал", а дальше делайте что хотите – меня главное отпустите. Поджав хвост (убегает – Ред.), потому что потерял лучшие свои кадры. По сути, его группировка "Вагнер" разбита", – сказал Череватый.

Отметим, Пригожин 20 мая выступил с заявлением, утверждая, что Бахмут был полностью оккупирован около 12:00. Он сказал, что захватчики якобы заняли "последний участок", а "мясорубка" за Бахмут длилась 224 дня.

При этом он не упустил возможности снова вступить в конфронтацию с Министерством обороны России. Пригожин заявил, что вагнеровцы "помогали сами себе" якобы без участия в боях "ВДВ или еще кого-то", "как рассказывал Конашенков" (спикер МО РФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская сторона опровергает заявление Пригожина о том, что Бахмут якобы захвачен российскими войсками. Часть позиций и объектов не находятся под контролем оккупантов.

20 мая, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наши защитники держат оборону в районе, известном как "Самолет".

В Институте изучения войны сообщали, что армия РФ сконцентрировала большинство резервов в районе Бахмута, что замедлило контратаки ВСУ.

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