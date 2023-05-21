'Бахмут не захвачен россиянами!' Зеленский поставил точку в вопросе

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления россиян о якобы полном захвате Бахмута. Он подчеркнул: украинские воины до сих пор остаются в городе.

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Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран "Группы семи" в Хиросиме. Он добавил, что Украина выстояла перед мощным врагом, а скоро мир увидит новые победы украинской армии.

"Сегодня они (украинские военные. – Ред.) выполняют очень важную задачу. Сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках – делиться не буду. Но это говорит о том, что Бахмут не захвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух или трех толкований этому не может быть", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина сейчас защищается от сильного врага. Однако, благодаря мужеству украинских воинов, планы захватчиков по оккупации всего государства удалось сломать. А вскоре Украину ждут победы.

"У нас очень непростой сосед. Вор. Террорист. Сложный враг. Но мы держимся, воюем, благодаря мужеству наших людей, наших воинов. И благодаря своему разуму. Мы не бросаем людей умирать. Для нас люди – это сокровище. Это самое главное, что у нас есть. И нет никаких недоразумений. Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте. И мы четко понимаем все, для чего все это происходит. Я не могу делиться с вами нашей тактикой, но мы сегодня четко видим, что страна, которая в десятки раз больше нас, не может нас оккупировать, не может выиграть эту войну. И мы понимаем, что еще немного – и мы будем побеждать", – подчеркнул Зеленский.

"И потому мы действуем так, как мы действуем. Ценя жизнь людей. Сложнее всего, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди могли бы оказаться в окружении", –– добавил глава государства, подчеркнув, что украинские военные знают, как не допустить, чтобы украинцы попали в плен к врагу.

Напомним, накануне, 20 мая, Пригожин заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом же заявили в российском минобороны. С "победой" наемников уже поздравил президент РФ Владимир Путин, пообещавший, что все причастные получат государственные награды.

В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о Бахмуте, отметил, что "не думает", что заявления оккупантов соответствуют действительности. Также он подчеркнул, что Россия стерла город с лица земли, поэтому Бахмут "существует только в наших сердцах".

В то же время в Институте изучения войны отметили, что "захват" кварталов Бахмута не дает армии РФ стратегического преимущества,а "Пригожин может вводить в заблуждение".

В Минобороны Украины 21 мая заявили, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение и контролируют господствующие высоты вокруг города, заставляя захватчиков обороняться в части Бахмута, которую им удалось захватить.