ВСУ взяли Бахмут в полуокружение, – Маляр

Украинские войска взяли Бахмут в полуокружение. Контроль над господствующими высотами позволяет эффективно уничтожать находящихся в городе россиян.

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Теперь оккупанты вынуждены обороняться. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Представительница Минобороны подчеркнула, что захватчикам так и не удалось окружить Бахмут. Более того: оккупационные войска утраили часть господствующих высот вокруг города.

"Продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождение в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться ", – отметила она.

Маляр также подчеркнула, что объявленный накануне владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным якобы полный захват города не соответствует действительности.

"Наши защитники сохраняют контроль над промышленными, инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет", – подчеркнула замминистра обороны.

Напомним, накануне, 20 мая, Пригожин заявил о якобы полной оккупации Бахмута, впоследствии об этом же заявили в российском минобороны. С "победой" наемников уже поздравил президент РФ Владимир Путин, пообещавший, что все причастные получат государственные награды.

В украинском Минобороны заявление Пригожина опровергли, заявив, что украинские воины продолжают удерживать часть территории на юго-западе города.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о Бахмуте, отметил, что "не думает", что заявления оккупантов соответствуют действительности. Также он подчеркнул, что Россия стерла город с лица земли, поэтому Бахмут "существует только в наших сердцах".

В то же время в Институте изучения войны отметили, что "захват" кварталов Бахмута не дает армии РФ стратегического преимущества, Пригожин может вводить в заблуждение".