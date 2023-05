Оккупанты снизили темп операций под Бахмутом, Пригожин подрывает авторитет Путина – ISW

Темпы российских операций вокруг Бахмута в Донецкой области остаются заметно низкими. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который вывел часть своих сил из города, в который раз косвенно подорвал авторитет властей РФ в целом и режима главы страны-агрессора Владимира Путина в частности.

Видео дня

Аналитики предполагают, что нападки главаря "вагнеровцев" на российского диктатора связаны с тем, что тот не дал ему какого-либо обещанного вознаграждения за "захват" Бахмута. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Снижение наступательных темпов войск РФ вокруг Бахмута

Отмечается, что 28 мая российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Василевки (11 км к северо-западу от Бахмута), к западу от Хромово (непосредственно к западу от города) и в направлении Ивановского (6 км к западу).

Представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что за предыдущие сутки в районе Бахмута произошло лишь одно боевое столкновение с врагом.

В то же время в ISW, ссылаясь на геолокационные кадры, указали, что оккупанты "достигли незначительных успехов" к западу от Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Российские блогеры в это время утверждали, что силы РФ контратакуют к западу от Клищиевки, но ВСУ сохраняют свои нынешние позиции в этом районе.

Пропагандистский источник утверждал, что 27 мая украинские войска продолжали контратаки в районе Орехово-Василевки, где еще 26 мая продвинулись на километр.

По мнению экспертов из ISW, снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и продолжающаяся операция Пригожина "по оказанию помощи" регулярным силам РФ на месте, вероятно, предоставят ВСУ в этом районе инициативу начать новый раунд операций вокруг города, если они этого захотят.

Нападки Пригожина на диктатора Путина

"Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин, похоже, снова косвенно взорвал власть и режим главы России Владимира Путина. Он ответил на вопрос журналиста о том, что российские госСМИ запрещают какие-либо дискуссии о его войсках, заявив, что неназванные российские бюрократы только выиграют от такой цензуры в ближайшее время (один-три месяца), прежде чем российский народ оттолкнется и начнет их ненавидеть", – прокомментировали аналитики.

Также главарь "вагнеровцев" жаловался, мол, чиновники РФ смогли бы насладиться своей исторической способностью цензурировать российское общество, если бы Кремль не начал войну против Украины. Пригожин дал совет неназванному чиновнику: "Если вы начинаете войну, пожалуйста, имейте характер, свободу и стальные яйца – и только тогда вы сможете чего-нибудь достичь".

Так он намекнул, что получение реальных достижений позволит этому чиновнику "не врать о строительстве новых домов, станций метро и мостов, чтобы выглядеть хорошо". Специалисты же убеждены, что Пригожин перевел дискуссию из разговора о неназванных российских чиновниках на прямое обращение к одному человеку – главе РФ.

"Его комментарии, вероятно, направлены против Путина, которого российские госСМИ регулярно изображают как лидера, ежеминутно занимающегося небольшими инфраструктурными проектами и жизнью простых россиян. Ранее Путин проводил ежегодные многочасовые "Прямые линии" с избирателями, во время которых часто отвечал на запросы, которые лучше всего подходят, например, для местных властей. Так что возможно Пригожин нападает на Путина за то, что тот не дал ему какое-то обещанное вознаграждение за "взятие" Бахмута", – подчеркнули в ISW.

Там добавили, что предыдущая "атака" основателя ЧВК на российского диктатора состоялась 9 мая – в символический праздник, который Путин, вероятно, хотел использовать, чтобы изобразить заявленную "победу" России в Бахмуте как достижение, эквивалентное наступлению СССР на Берлин в 1945 году. Такие сравнения тогда тиражировали некоторые кремлевские медиа.

Пригожин утверждал, что "вагнеровцы" фактически "захватили" Бахмут до 10 мая и "очистили" его до 20 мая. Он попытался обвинить в задержке этих усилий министерство обороны РФ, не дававшее наемникам ЧВК боеприпасы. Также утверждал, что его наступательная операция под названием "Бахмутская мясорубка" якобы уничтожила половину украинской армии. Это его заявление объявил неправдой еще сторонник войны против Украины и боевик, воевавший против ВСУ на Донбассе – российский террорист Игорь Гиркин.

Еще "повар Путина" говорил, что ЧВК "Вагнер" открыла плацдарм для дальнейших наступательных действий на Донбассе, и с сарказмом отметил, что российские регулярные силы, подчиненные МО РФ, смогут выйти к Днепру, захватить территории четырех временно оккупированных областей, а также украинские опорные пункты на западе и севернее Бахмута.

По мнению аналитиков, такие "уколы" Пригожина в адрес Путина и российского минобороны – в сочетании с его хвастовством достижениями "Вагнера" – могут свидетельствовать, что он разочарован тем, что не получил определенную обещанную компенсацию за свои "старания" в битве за Бахмут.

"Возможно, российское МО намеренно диверсировало его за несколько дней или недель до 9 мая, чтобы не дать ЧВК захватить несколько кварталов в западном Бахмуте по сей день, как предполагает сам Пригожин. А возможно Путин намеренно проигнорировал такие диверсионные усилия МО, чтобы избежать выполнения любого-каких обещаний, которые, по мнению Пригожина, давал ему", – оценили в ISW поведение российских топ-оккупантов.

Ранее Пригожин заявлял, что если бы ему дали 200 000 наемников, его ЧВК достигла бы дальнейших "больших успехов на передовой". Эти его слова и его предшествующее поведение могут свидетельствовать о том, что он предусматривал расширение группы "Вагнера" за счет российских обычных сил или замену российских военных должностных лиц персоналом, связанным с "вагнеровцами". Однако, считают в ISW, Путин не подвержен такому риску, он озабочен здоровьем своего режима и поэтому вряд ли полностью удовлетворит радикальные требования своего "повара".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в ISW отмечали, что хоть наемники ЧВК "Вагнер" частично выходят из Бахмута, им на замену страна-агрессор перебрасывает силы "ДНР". Также враг продолжил укреплять фланги города регулярными формированиями ВС РФ.

Известно, что 30 "вагнеровцев" бежали из-под Бахмута, расстреляв других оккупантов, а также гражданских. Для побега они "конфисковали" несколько транспортных средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!