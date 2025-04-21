Россия ударила тремя ракетами и атаковала почти сотней дронов: сбито 42 ударных БПЛА, пострадали три области

Страна-агрессор Россия сразу после окончания "пасхального перемирия", которое одновременно нарушала на фронте, запустила по Украине почти сотню дронов и ударила ракетами. В течение ночи и утра 21 апреля защитники неба сбили и подавили средствами РЭБ всего 89 ударных и имитационных БПЛА.

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В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Черкасщина. Подробности рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ и областных военных администрациях.

Отмечается, что атака началась с двух часов ночи в понедельник: российские войска ударили по Херсонщине противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из временно оккупированного Крыма, а по Николаевщине – двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря. Кроме этого, агрессор атаковал Украину 96 беспилотниками (ударными Shahed и имитаторами) из Миллерово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ), Гвардейского (Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 42 ударных дронов на востоке, севере, юге и в центре страны. Кроме этого, 47 БПЛА-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Известно, что войска РФ атаковали ракетами Николаев около 04:57 в понедельник. По данным ОВА, пострадавших и повреждений в городе нет. В Херсонской ОВА ракетный удар РФ не комментировали.

Еще накануне днем российский "Шахед" попал по пятиэтажке в поселке Ковшаровка Купянской громады Харьковщины, в результате чего сгорели 36 квартир на общей площади 1600 кв. м. Жертв и пострадавших нет – здание было нежилое.

Во время дроновой атаки ночью 21 апреля в небе над Черкасщиной сбили восемь БПЛА. При этом в результате российской агрессии в области поврежден объект инфраструктуры.

На Днепропетровщине зенитчики сбили семь ударных дронов. В результате атаки в Подгородненской громаде Днепровского района занялись сухая трава и хозяйственная постройка, поврежден дачный дом. Кроме этого, в Павлограде вспыхнул пожар на пищевом предприятии.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 апреля защитники неба Украины сбили над рядом областей 23 ударных дрона, а утром – три крылатых ракеты типа "Искандер-К". В результате вражеской комбинированной атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.

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