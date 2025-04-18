Над Украиной сбили три 'Искандеры-К' и 23 ударных БПЛА: в результате атаки РФ пострадали пять областей

В ночь на 18 апреля защитники неба Украины сбили над рядом областей 23 ударных дрона, а утром – три крылатые ракеты типа "Искандер-К". В результате вражеской комбинированной атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.

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Нападение длилось с 19:30 минувших суток, также противовоздушной обороной обезврежены имитационные российские беспилотники. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, радиотехническими войсками ВС было обнаружено и осуществлено сопровождение 43 средств воздушного нападения врага, в частности:

– одной баллистической ракеты "Искандер-М" (район пуска – временно оккупированный Крым);

– пяти крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков – ВОТ Запорожской области, Крым);

– 37 ударных БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов других типов (районы пусков – российские города Миллерово и Курск).

Над отражением очередной атаки РФ работали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 26 воздушных целей врага: трех крылатых ракет "Искандер-К" и 23 "Шахедов". Кроме этого, десять дронов-имитаторов были локационно потеряны.

По данным ОВА, около 22:00 четверга, 17 апреля, агрессор атаковал баллистической ракетой типа "Искандер-М" Вознесенский район Николаевской области – обошлось без пострадавших.

На Киевщине из-за дроновой атаки РФ поврежден частный дом в Фастовском районе, а в Бучанском горела лесная подстилка.

Ночью над Днепропетровской областью защитники неба сбили три ударных БПЛА. Утром в пятницу Россия атаковала Днепр и область ракетами: поврежден фитнес-центр, гостиница, офис, теплицы и другое имущество жителей.

Также утром в Страстную пятницу войска РФ ударили ракетами с кассетными боеприпасами по густонаселенному району Харькова. Было попадание в многоэтажку. Из-за действий агрессора один человек погиб, десятки пострадали, в том числе дети.

Кроме этого, утром 18 апреля дронами оккупанты ударили по производству ремней в Сумах: погиб мужчина, приехавший за продукцией, и пострадала работница.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 апреля Россия нанесла по Украине пять ракетных ударов, в том числе баллистикой, и атаковала дронами. Защитники неба сбили 25 "Шахедов", из-за действий врага пострадали Донетчина, Харьковщина, Сумщина и Днепропетровщина.

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