Россия атаковала пятью ракетами и 75 дронами: сбито 25 ударных БПЛА, пострадали четыре области

Подразделения противовоздушной обороны Украины во время российской атаки в ночь на 17 апреля сбили 25 ударных дронов, еще больше целей были имитационными и локационно потеряны. В то же время враг нанес пять ракетных ударов, в частности баллистики.

Видео дня

В то же время из-за действий агрессора пострадали Донетчина, Харьковщина, Сумщина и Днепропетровщина. Об отражении этого нападения, которое длилось с 20:00 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

В частности, Россия нанесла удары двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории Ростовской области и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из временно оккупированной части Луганской области. Также россияне запустили 75 беспилотников (типа Shahed и имитационных) из Курска, Миллерово и мыса Чауда временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 25 "Шахедов" на востоке, севере, юге и центре страны. Кроме этого, 30 вражеских дронов-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!