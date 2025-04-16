Россия атаковала Украину почти сотней дронов: силы ПВО сбили 57 беспилотников, десятки – локационно потеряны

В ночь на 9 апреля Россия снова атаковала Украину с воздуха, запустив 97 беспилотников. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов.

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Часть БПЛА была локационно потеряна. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку враг начал накануне около 20 часов вечера.

С тех пор и до утра россияне направили на Украину 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 9.30 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, в центре и на юге страны. 34 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина", – рассказали в Воздушных силах.

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В частности, в Полтавской области в результате падения обломков вражеского БпЛА повреждена линия электропередач в Решетиловской громаде.

"Без света осталось два населенных пункта. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Обращений на экстренные службы о разрушениях и пострадавших не поступало", – отметил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут.

А на Днепропетровщине от российских дронов-камикадзе пострадал, в частности, город Каменское: из-за атаки есть разрушения и возникли два пожара на территории частного предприятия, поврежден десяток авто и газопровод.

"Пострадали двое мужчин – 39 и 48 лет. Лечиться будут амбулаторно", – рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вражеские дроні и артиллерия терроризировали также Никополь: там повреждения получили частный дом, гараж и хозяйственное сооружение. А в Новопавловской громаде Синельниковского района, по которой российская армия ударила КАБами, повреждены 10 частных домов, магазин.

Над Днепропетровщиной удалось сбить семь летевших на область дронов.

На Сумщине ночью 16 апреля украинские воины сбили 6 российских "Шахедов", всего же, по подсчетам Сумской ОВА, с начала года над регионом ликвидирован уже 881 дрон-камикадзе.

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали промышленную зону Славянска.

Повреждены здания автомойки, СТО, 18 автомобилей и 5 промышленных сооружений. На СТО и в соседнем складском здании вспыхнули пожары. Пострадал человек.

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