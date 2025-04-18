В Днепре в результате вражеской атаки повреждены фитнес-центр, гостиница и офис. Фото и видео

Страна-агрессор Россия утром 18 апреля атаковала ракетами Днепр и громады в Днепровском районе области. В результате действий врага повреждены фитнес-центр, гостиница, офис, теплицы и другое имущество жителей.

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К счастью, из-за действий агрессора никто не пострадал. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в городе Подгородное Днепровского района повреждены частные дома и теплицы, загорелась сухая трава.

В Новоалександровской громаде горело имущество в хозяйственном сооружении. Спасатели потушили пожар.

В самом Днепре повреждены тренажерные залы и административные помещения фитнес-центра.

"Посыпались и окна, был сорван профнастил, поврежден шифер, инвентарь, много техники: мониторы, телевизоры. Хорошо, что в этот момент там никого не было. Я был в комнате охранника, уборщицы находились в другом крыле", – рассказал СМИ охранник фитнес-центра.

Также в результате взрыва поврежден офис корпорации АТБ. А в офисном центре из-за удара выбило окна.

В ОВА добавили, что ночью во время дроновой атаки РФ над Днепропетровской областью защитники неба сбили три ударных БПЛА

Как сообщал OBOZ.UA, утром в Страстную пятницу, 18 апреля, войска РФ также ударили ракетами по густонаселенному району Харькова. Было попадание в многоэтажку, погиб человек, еще более 60 пострадали, в том числе дети.

Кроме этого, утром 18 апреля три российских "Шахеда" попали по производству пасок в Сумах. Из-за вражеской атаки погиб мужчина, приехавший за продукцией, и пострадала работница.

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