Под Бахмутом 30 'вагнеровцев' скрылись, расстреляв других окупантов: что известно

На данный момент украинская армия продолжает осуществлять операцию окружения вокруг города Бахмута и готовится к контрнаступлению. На фоне этого несколько десятков российских наемников, включая бывших заключенных, приняли решение о дезертирстве и покинули город, используя захваченную технику Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналах. Кроме того, известие подтверждает и Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

По данным источника, 30 наемников перед своим бегством совершили жестокий акт насилия, расстреляв троих военнослужащих и двух гражданских лиц. После этого они захватили транспортные средства, включая КамАЗ и Mitsubishi L200, и покинули место происшествия в неизвестном направлении.

Как утверждается, речь идет о наемниках из так называемых "штурмовых подразделений z", входящих в структуру минобороны РФ.

Данное событие произошло в свете заявлений главы частной военной компании (ЧВК) Вагнер, Евгения Пригожина, о выводе их наемников из Бахмута и замене их российскими военными.

Предположительно, это связано с осознанием крайне сложной ситуации и неизбежностью поражения в попытках удержать город после начала контрнаступления сил Украины. Вероятно, командование Вооруженных Сил Российской Федерации решило избежать потерь среди своих солдат и использовать для этой цели привлеченных заключенных в качестве "пушечного мяса", которые имели иное представление о своей роли в данной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 мая Череватый рассказал, что украинские воины в результате успешных контратакующих действий продвинулись на расстояние от 350 до 450 м в районе Бахмута.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть наемников ЧВК "Вагнер" отступает из Бахмута и перегруппировывается в других трех местах.

– Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что до 1 июня все его наемники отойдут в тыл, а после "отдыха и подготовки" получат новые задачи.

– По данным аналитиков ISW, оккупанты перебрасывают в Бахмут боевиков "ДНР" на замену "вагнеровцам" и усиливают фланги.