ВСУ контролируют юго-западные окраины Бахмута: в Минобороны рассказали о ситуации. Карта

Силы обороны Украины контролируют юго-западные окрестности Бахмута, утверждает заместитель министра обороны Анна Маляр. Она заявила, что в целом на Бахмутском направлении за минувшие сутки (29 мая) противник наступательных действий не предпринимал.

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Об обстановке на фронте Маляр рассказала на своем канале в Telegram. Она отметила, что если на юге оккупанты стоят в обороне, то восток нашей страны по-прежнему остается эпицентром боевых действий.

Враг не оставляет цель захватить Донецкую и Луганскую области. Однако, как заявила представительница МО, за сутки захватчики не продвинулись ни на одном из направлений, на которых вели наступление.

"Интенсивность наступательных действий врага в течение суток несколько снижена. В то же время сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов", – написала Маляр.

Активного наступления противника на Бахмутском направлении пока нет, однако массированные обстрелы украинских позиций и авиационные удары продолжаются. Также на этом направлении идет замена и перегруппировка войск РФ.

"На севере и юге пригорода Бахмута уже несколько дней продвижение не осуществляется, поскольку движение наших войск приостановлено для выполнения других военных задач. Которые, собственно, выполняются", – сообщила Маляр, но не уточнила, о чем именно идет речь.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что боевиков ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута стихийно заменяют воздушно-десантные войска России. Ротации вынужденные, основаны на потерях, которые наносят наемникам Силы обороны Украины.

– В Wall Street Journal заявили, что российская армия фактически зашла в глухой угол, пытаясь осадить Бахмут, и в скором времени целиком утратит инициативу в боях.

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