Вынуждены делать ротацию: вместо 'вагнеровцев' в Бахмут заходят российские десантники, – Череватый

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что боевиков ЧВК "Вагнера" в направлении Бахмута стихийно заменяют воздушно-десантные войска России. Ротации вынужденные, основаны на потерях, которые наносят наемникам бойцы Сил обороны.

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Об этом он рассказал в эфире телемарафона UA Разом. Генштаб ВСУ отслеживает наименование всех вражеских батальонов, которые входят на замену "вагнеровцам".

"Там проходят ротационные мероприятия в первую очередь из-за больших потерь преступной группировки "Вагнер". Они вынуждены это делать. Входят подразделения воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения. Мы знаем их наименования, знаем их командиров и боевой потенциал", – подчеркнул Череватый.

При этом, по его словам, все введенные в рамках ротации составы, уже принимали участие в боях за Бахмут. Они все понесли потери, поэтому после ухода с позиций прошли доукомплектацию недавними мобилизованными.

Напомним, что секретарь СНБО Данилов подтвердил, что часть наемников ЧВК "Вагнер" отступает из Бахмута. В то же время, он отметил, что войска Пригожина не отходят вообще, а перегруппировываются в других трех местах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по версии авторитетной западной прессы, российская армия фактически зашла в глухой угол, пытаясь осадить Бахмут, и в скором времени целиком утратят инициативу в боях. Пока оккупанты пытались взять под контроль последние кварталы города, военные действия заметно переместились на территорию самой РФ.