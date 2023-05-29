Россия зашла в тупик в Бахмуте: ВСУ работают над окружением оккупантов – WSJ

Российская армия фактически зашла в глухой угол, пытаясь осадить Бахмут Донецкой области, и в скором времени целиком утратят инициативу в боях. Пока оккупанты пытались взять под контроль последние кварталы города, военные действия заметно переместились на территорию самой РФ.

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Об этом говорится в статье авторитетного издания Wall Street Journal, чьи аналитики внимательно отслеживают ситуацию на Бахмутском направлении. Учитывая, что сценарий Кремля заметно искажен эффективной работой ВСУ, оккупанты вынуждены из Украины перебросить часть своих войск назад в Россию для защиты своих границ.

Теперь западные журналисты подчеркивают, что десятимесячный штурм Бахмута привел к тотальному истощению оккупантов и лишил их шансов продвинуться вперед. Теперь инициативу окончательно перехватили войска Сил обороны.

"Наша цель состоит в том, чтобы тактически оцепить Бахмут", – передает издание слова командира взвода 3-й штурмовой бригады Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что темпы российских операций вокруг Бахмута остаются заметно низкими. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, выведший часть своих сил из города, в который раз косвенно подорвал авторитет властей РФ в целом и режима Путина в частности.

По данным западной разведки, ЧВК "Вагнер" продолжает отходить из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку российские наступательные операции в городе и вокруг него уменьшаются. В то же время РФ перебрасывает в этот район силы "ДНР" и усиливает фланги регулярными формированиями своей армии.