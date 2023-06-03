'Спланированы дальнейшие действия': Сырский побывал на Бахмутском направлении. Фото

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский снова побывал на передовой на Бахмутском направлении. Он провел совещание с командирами частей и подразделений, воюющих в районе Бахмута, в ходе которого были спланированы дальнейшие действия по защите и освобождению украинской земли.

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Подробности поездки сообщил сам Сырский. Он также добавил, что россияне продолжают нести на Бахмутском направлении существенные потери.

"Бахмутское направление. Продолжаю работу с нашими воинами на передовой. Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слышны их проблемы и предложения из первых уст. Совместно с командирами частей и подразделений спланировали дальнейшие действия. Основной акцент, как всегда, на людях" , – отметил Сырский.

Он также добавил, что и в этот приезд на передовую привез с собой знаки отличия для украинских воинов, за, подчеркнул Сырский, их титанический труд по защите Украины.

"Враг продолжает нести значительные потери на Бахмутском направлении. Силы обороны продолжают борьбу. Победим", – отметил Сырский.

Напомним, в утренней сводке 3 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные по потерям России в войне против Украины. Так, накануне украинские воины ликвидировали 560 оккупантов, 32 артсистемы врага и ряд других видов техники и вооружений врага. В частности, уничтожены по 10 танков и единиц спецтехники, почти 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, 22 единицы автомобильной техники, 7 РСЗО, 12 ББМ и т.д.

Общие безвозвратные потери РФ в живой силе достигли 209 470 человек.