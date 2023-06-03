Минус 560 окупантов и 32 артсистемы врага: Генштаб озвучил свежие потери РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "задвухсотили" еще 560 военных вражеской российской армии. Так, количество потерь государства-террориста за весь период полномасштабной войны достигло 209 470 захватчиков.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 3 июня. Отмечается также, что оккупанты в этот день не досчитались десятков единиц техники.

Силы обороны Украины хорошо поработали, превратив в металлолом 10 вражеских танков (в общей сложности за период полномасштабной войны 3829), 12 боевых бронированных машин (7502), 32 артиллерийские системы (3533), 7 РСЗО (582), 7 средств ПВО ( 2) БПЛА оперативно-тактического уровня (3165). Кроме того, оккупанты потеряли также 15 крылатых ракет (1132), 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн (6289), а также 10 единиц специальной техники (475).

Напомним: ранее Силы спецопераций Украины показали филигранное уничтожение оккупантов в Херсонской области, применив для поражения целей ударные беспилотные авиационные комплексы (БПАК). В итоге были "демилитаризованы" не только места расположения живой силы и техники войск РФ, но и лодки.

Кроме того, Силы обороны Украины на Таврическом направлении за сутки ликвидировали почти две роты оккупантов убитыми и ранеными. Также наши защитники превратили в лом 34 единицы вооружения и военной техники и уничтожили 5 складов с БК врага. В общей сложности артиллерийские и ракетные подразделения указанного направления в течение суток выполнили 887 огневых задач.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подверг критике российское командование за неудачи на фронте. Он разволновался, что армия РФ обескровлена большими потерями из-за провальных "мясных штурмов" и имеет низкий боевой дух;

– 2 июня во временно оккупированном Бердянске в Запорожье прогремели мощные взрывы. По свидетельству местных жителей, прилеты пришлись на район морского порта.

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