"Подразделения очень ослаблены": террорист Гиркин пожаловался на большие потери РФ в "мясных штурмах". Видео

Террорист и международный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) в очередной раз подверг критике российское командование за неудачи на фронте. Он разволновался из-за того, что армия РФ обескровлена большими потерями из-за провальных "мясных штурмов" и имеет низкий боевой дух.

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Об этом бывший так называемый министр обороны "ДНР" заявил в новом видео, записанном для своего блога. Гиркин пожаловался также на то, что солдаты дезертируют с фронта и массово сдаются в плен ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"За зиму и весну во время "мясных штурмов" наше командование, во-первых, полностью вывело из строя свой главный ударный корпус, ЧВК "Вагнер", что бы там не рассказывал Пригожин о боеспособности своего корпуса, (у них. - ред.) .) едва хватило сил дожать Бахмут, но и другие части и подразделения, как участвовавшие в Бахмутской битве, так и сражавшиеся в районе Авдеевки, Марьинки, Угледара, понесли серьезные потери в живой силе и технике. И сейчас они достаточно сильно ослаблены", – жаловался Гиркин.

По его словам, сейчас высока вероятность, что противник нанесет удар именно на этом направлении.

Напомним: ранее Гиркин заявил, что если стратегия ВС РФ не изменится, то вскоре оккупанты "не удержат" даже города на территории Российской Федерации и сам Кремль. Он надеется, что захватчикам, возможно, удастся вести оборону, когда украинские воины начнут ожидаемое контрнаступление. Однако это, конечно, только мечты пропагандиста.

Террорист сердито заявил, что высшее руководство РФ не отреагировало должным образом даже на атаку по Кремлю, совершенную двумя дронами в ночь на 3 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гиркин (Стрелков) подверг критике Россию за провалы на войне против Украины. Он считает, что успехов на поле боя оккупанты не добились, а Запад и НАТО больше не боятся угроз РФ.

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