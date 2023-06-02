ВСУ отминусовали две роты оккупантов и уничтожили 5 составов БК: в ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении. Видео

Силы обороны Украины на Таврическом направлении за минувшие сутки ликвидировали почти две роты оккупантов убитыми и ранеными. Также наши защитники превратили в лом 34 единицы вооружения и военной техники и уничтожили 5 складов из БК врага.

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Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что в общей сложности артиллерийские и ракетные подразделения указанного направления в течение суток выполнили 887 огневых задач (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Так, на счету украинских бойцов за минувшие сутки такие виды вражеской техники:

– командно-штабная машина,

– 4 танка,

– 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М",

– РЭБ "Поле-21",

– 2 единицы 2А36 "Гиацинт-Б",

– ЗРК ТОР-М2,

– ЗРК 3К37 "БУК",

– ЗРК "Стрела-10",

– БпЛА "Supercam",

– дрон-камикаде “Shahed 136",

– БпЛА "Орлан – 10" и т.д.

Напомним: также защитники Украины за прошедшие сутки обезвредили 154 оккупанта (убитыми, ранеными и пленными) и уничтожили 17 единиц их техники на Лиманском и Купянском направлениях фронта. Накануне там произошло 11 боевых столкновений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– битва за "стратегически неважный", как заявляли российские пропагандисты, Бахмут Донецкой области, стоила стране-агрессору огромных потерь. На этом участке фронта РФ потеряла 60 тысяч военных убитыми и ранеными;

– 29 мая во временно оккупированном поселке Михайловка на Запорожье произошла результативная двойная "бавовна". Из-за этого оккупанты потеряли в общей сложности восемь машин, боеприпасы, примерно 70 захватчиков стали "двухсотыми".

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