'Стратегически неважный' Бахмут стоил России 60 тысяч военных убитыми и ранеными – Sky News

Битва за "стратегически неважный", как заявляли российские пропагандисты, Бахмут Донецкой области стоила стране-агрессору огромных потерь. На этом участке фронта РФ потеряла 60 тысяч военных убитыми и ранеными.

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Об этом сообщает Sky New со ссылкой на западного чиновника. По его словам, общее число российских потерь в настоящее время превышает 200 000 человек. Госслужащий также заявил о признаках начала контрнаступления в ближайшие недели.

"Мы считаем, что захват Бахмута, вероятно, стоил России не менее 60 000 жертв на этом участке Бахмут-Попасная в ходе годичного боя", – сказал чиновник, отметив, что это "консервативная оценка".

По его словам, из 60 000 – треть убитых военных РФ.

"В Бахмуте мы сейчас оцениваем, что украинские элементы отошли от основной застроенной части города. Мы видим, что силы "Вагнера" находятся в процессе вывода, по крайней мере, на данный момент. Замена этих силовых элементов является важным обязательством и без того перегруженных регулярных сил России", – заявил госслужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр отметила, что на Бахмутском направлении ВСУ пока приостановили продвижение флангами для выполнения других задач. По ее словам, там оккупанты перешли в оборону и увеличили количество обстрелов.

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