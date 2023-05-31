Враг перешел в оборону, ВСУ заняли господствующие высоты на флангах: в Минобороны рассказали о ходе боев за Бахмут. Карта

На Бахмутском направлении украинские военнослужащие пока приостановили продвижение по флангам для выполнения других задач. Российские оккупанты, в свою очередь, увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов, чтобы попытаться сдержать защитников Украины.

Видео дня

В то же время захватчики фактически перешли к обороне и уже не могут вернуть господствующие высоты на флангах Бахмута. Об этом в эфире "24 канала" рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, враг по-прежнему не контролирует Бахмут в целом, при том, что наступательная операция россиян продолжалась с лета прошлого года. При этом украинские воины заняли выгодные позиции на флангах Бахмута и существенно усложнили оккупантам задачу.

"Уже несколько дней подряд продвижения наших войск там нет. Это было приостановлено для выполнения других задач. Что касается врага, они действительно наступали по нескольким направлениям – это было 4, иногда 6 направлений. Что касается Бахмутского направления, там большую часть города контролирует враг, у них там произошло продвижение, но это длилось с лета прошлого года. ВСУ максимально усложнили врагу задачу, и дальше Бахмута не удалось продвинуться вражеским войскам", – сказала Маляр.

Замминистра обороны добавила, что за счет продвижения наших войск по флангам вокруг Бахмута враг перешел в оборонительную позицию. Российские войска уже не могут вернуть господствующие высоты, которые сейчас заняли наши войска вокруг Бахмута.

Также Маляр подчеркнула, что наступательные действия оккупантов уже не такие интенсивные, как раньше. Однако теперь захватчики усилили артиллерийские обстрелы и авиаудары.

"Интенсивность наступательных действий врага на Бахмутском направлении значительно уменьшилась. Но увеличилась интенсивность обстрелов, нанесения артиллерийских и авиационных ударов. Если сравнивать по цифрам, то сейчас количество обстрелов фактически выходит на тот уровень, который был во время самых ожесточенных боев за Бахмут. Враг воюет таким образом. Фактически мы имеем просто другую фазу обороны Бахмутского направления. Это некое затишье. Не нужно думать, что ситуация такой и остается. Как враг готовится к усилению, так же и Вооруженные силы осуществляют комплекс мер, чтобы усилить свои позиции", – сказала Маляр.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. Они зачищают позиции войск РФ и закрепляются на них, в дальнейшем уничтожая оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились кадры одного из самых сложных боев воинов ВСУ под Бахмутом. Защитники вошли во вражескую траншею и провели зачистку оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!