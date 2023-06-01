Двойной удар – и минус 70 оккупантов и техника: появились подробности "бавовны" в Михайловке на Запорожье

Во временно оккупированном поселке Михайловка Запорожской области 29 мая произошла результативная двойная "бавовна". Первым был прилет по помещению бывшего райотдела полиции, где стояла военная техника врага и находился личный состав. Второй обстрел был нацелен на здание местной школы, в которой проживали военнослужащие ВС РФ.

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Из-за этого оккупанты потеряли в целом восемь машин, боеприпасы, примерно 70 захватчиков стали "двухсотыми". Деталями поделился Telegram-канал "Досье Шпиона".

По его данным, удар по бывшему зданию полиции был нанесен в 13:35. Оно использовалось как пункт дислокации сотрудников ФСБ РФ.

Вследствие "бавовны" произошло частичное разрушение здания, уничтожено восемь транспортных средств (личных и служебных) сотрудников ведомства.

Ранения получили четверо военнослужащих, один погиб. Среди "трехсотых", судя по всему, был высокопоставленный оккупант. Анонимный автор Telegram-канала написал, что ранение одного из россиян "сильно взволновало" ФСБшников, пострадавшего в срочном порядке вывезли в сторону Крыма в сопровождении двух автомобилей.

Удар по зданию школы, которая служила временным убежищем для 200 военнослужащих РФ, был нанесен ближе к полуночи.

По предварительной оценке, около 70 оккупантов погибли. Еще 30 на момент поступления сообщения находились под завалами, так что их статус неизвестен.

Второй снаряд прилетел в примыкающее к школе здание. Вероятнее всего, оно использовалось в качестве склада с боеприпасами, так как, по словам местных жителей, взрывы гремели на протяжении двух часов после обстрела.

Оккупационные так называемые власти обвинили в случившемся Вооруженные силы Украины и американские РСЗО HIMARS. "Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не могу", – написал автор "Досье Шпиона".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 мая 2023 года в районе временно захваченного российскими войсками Мариуполя прогремело много взрывов. В сети сообщили о прилетах в поселках Юрьевка и Никольское.

– 27 мая в Мариуполе тоже была "бавовна". Местные жители сообщали о работе российской ПВО со стороны Никольского.

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