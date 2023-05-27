В Мариуполе раздались взрывы: сообщают о прилете в районе железнодорожного вокзала. Фото и видео

Около 16 часов 27 мая во временно оккупированный Мариуполь посетила "бавовна", раздались по меньшей мере три взрыва. Местные жители сообщают о работе российского ПВО со стороны Никольского.

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После взрывов над районом, где расположен железнодорожный вокзал, в небо поднялся дым. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Во временно оккупированном Мариуполе слышны взрывы по всему городу! Жители наблюдают дым в направлении железной дороги. Предварительно отработало вражеское ПВО со стороны Никольского", – говорится в сообщении.

По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, всего прогремели не менее трех мощных взрывов, которые были слышны по всему оккупированному городу.

"Итак, что мы имеем на данный момент. 16:03 – раздается три взрыва. Предварительно один из них – сработало российское ПВО со стороны Никольского. Но фиксируем задымление со стороны железнодорожного вокзала", – написал Андрющенко, опубликовав последствия "бавовны".

В Telegram-канале "Мариуполь. Сопротивление" подтвердили информацию о взрывах. По данным местных жителей, "был виден дым со стороны Новоазовска, затем секунд через 20 два бума".

"Со стороны Никольского работа ПВО. И взрывы. По звуку всего 3", – добавили в группе в 16:05.

Напомним, на протяжении всего дня 27 мая "бавовняная погода" стоит также во временно оккупированном Бердянске Запорожской области и одном из населенных пунктов неподалеку.

Так, в Бердянске после 15 часов раздались взрывы, по предварительным данным, поражен завод "Азовкабель", где 25 мая уже были мощные "прилеты". На территории этого завода захватчики размещали личный состав.

А утром в одном из соседних сел были поражены две базы отдыха, их россияне также использовали для размещения живой силы.