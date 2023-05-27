Под Бердянском 'бавовна', поднялся дым: прилет был в месторасположение оккупантов – СМИ

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром 27 мая раздавались взрывы. Местные жители сообщают о попадании по базе отдыха "Химик", где размещалось большое количество российских захватчиков.

Видео дня

Над местом "бавовны" наблюдается вражеская авиация. Об этом пишет Telegram-канал "Бердянск сегодня".

По данным паблика, утро 27 мая во временно оккупированном Бердянске началось с "бавовны". Над местом, где раздавались взрывы, поднялся дым.

"Вокруг места прилета кружит авиация врага. Похоже, что попали по полигону", – говорится в сообщении, появившемся на канале в 9:51.

Впоследствии стало известно, что попадание, скорее всего, было по месту расположения российских оккупантов.

"По информации бердянцев, скорее всего, попадание было по территории базы отдыха "Химик", где в последнее время размещалось очень много оккупантов. Находится база в селе Новопетровка", – отметили администраторы паблика.

Напомним, утром 27 мая в Белгороде заявили об атаке дрона на ТЭЦ, а в Псковской области произошла "бавовна" в админздании нефтепровода.

Так, пропагандисты заявили, что в ночь на 27 мая БПЛА якобы сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице Белгорода. Детали о повреждениях они не сообщают.

Также в ночь на 27 мая в поселке Майский, расположенном в нескольких километрах от Белгорода, раздались взрывы и исчезла мобильная связь. Причиной якобы также стала атака БПЛА.

В Псковской области утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи села Литвиново Невельского района. Согласно официальным сообщениям, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА.