Попали куда следует: в оккупированном Бердянске раздаются мощные взрывы. Фото и видео
Поздно вечером 25 мая во временно оккупированном Бердянске на Запорожье раздалось по меньшей мере пять мощных взрывов. После этого началась детонация.
Фото и видео яркой "бавовны" в городе опубликовали местные Telegram-каналы. По их данным, по оккупантам метко отработали HIMARS (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"И слышны повторные взрывы. Попали куда надо", – прокомментировал события в Бердянске депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Отмечается, что ударом предположительно уничтожен склад боеприпасов и личный состав российских захватчиков.
В Бердянской городской военной администрации сообщили, что благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С300.
"Еще один шаг к увольнению Бердянска", – отметили в сообщении.
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