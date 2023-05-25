Попали куда следует: в оккупированном Бердянске раздаются мощные взрывы. Фото и видео

Поздно вечером 25 мая во временно оккупированном Бердянске на Запорожье раздалось по меньшей мере пять мощных взрывов. После этого началась детонация.

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Фото и видео яркой "бавовны" в городе опубликовали местные Telegram-каналы. По их данным, по оккупантам метко отработали HIMARS (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"И слышны повторные взрывы. Попали куда надо", – прокомментировал события в Бердянске депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Отмечается, что ударом предположительно уничтожен склад боеприпасов и личный состав российских захватчиков.

В Бердянской городской военной администрации сообщили, что благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С300.

"Еще один шаг к увольнению Бердянска", – отметили в сообщении.

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