'Прилеты были точно в цель': ВСУ нанесли удары по ангару оккупантов на Запорожье, детонировало полчаса – СМИ

Российских оккупантов догнала новая "бавовна" на временно оккупированных территориях Запорожской области. В селе Берестово Бердянского района прогремели 4 мощных взрыва в ангаре, где путинские солдаты обустроили свою базу.

Видео дня

Два прилета были точно в цель. Детонацию после взрывов слышали еще полчаса, сообщило местное издание "Риа-Мелитополь", ссылаясь на данные разведки.

"У свинособак сгорела почти вся техника у ангара: уралы, легковые автомобили", – констатировали журналисты.

"Личный состав оккупанты сразу начали выводить из базы. Испуганных будущих трупаков вывезли в Бердянск. Но это их точно не спасет. Потому что все только начинается", – заверили авторы канала.

Напомним: 12 мая взрывы прогремели во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. В результате "бавовны" в части города исчезло электричество, также местные жаловались на перебои со связью и проблемы с водой в отдельных районах населенного пункта.

Также мощную "бавовну" ВСУ устроили российским захватчикам на фронте, в результате чего были уничтожены пушка, полевой состав БК и личный состав противника. Удары по врагу защитники нанесли с помощью беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в течение недели с 8 по 14 мая ВСУ нанесли российским оккупантам большие потери на временно захваченных территориях. Вражеская армия потеряла как минимум 9 своих баз в оккупированных украинских населенных пунктах и четыре склады с боеприпасами;

– 13 мая "бавовна" посетила Мариуполь, где местные жители слышали по меньшей мере 6-7 мощных взрывов со стороны Никольского. Позже стало известно о прилетах возле села Республика, где, по предварительным оценкам, было ликвидировано около 50 оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!