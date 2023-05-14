На оккупированных территориях обильно зацвела 'бавовна': уничтожено еще 15 складов и баз врага. Карта

Вооруженные силы Украины в течение недели (с 8 по 14 мая) нанесли российским оккупантам большие потери на временно захваченных территориях. За прошедшие семь дней вражеская армия потеряла как минимум 9 своих баз в оккупированных украинских населенных пунктах и четыре склады с боеприпасами.

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Также был прилет по складу с горюче-смазочными материалами захватчиков. "Отминусированные" российские штабы и склады подсчитали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

"Демилитаризацию" российского войска показали на карте. Как отмечается, "бавовна" посетила врага на Донетчине, Луганщине, Херсонщине и на Запорожье:

– Луганск – попадание в нефтехранилище и попадание в две базы;

– Бердянск (район), Запорожская область – попадание в базирование;

– Кадиевка, Луганщина – попадание в базирование;

– Мелитопольский район, Запорожская область – попадание в базирование;

– Токмак, Запорожская область – попадание в базирование;

– Бахмутский район, Донетчина – минус КП и 2 БК;

– Енакиево (район), Донетчина – минус база;

– Первомайск, Луганщина – попадание в базирование;

– Скадовский район, Херсонщина – минус БК и попадание в базирование;

– Васильевский район, Запорожская область – минус база.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что 13 мая авиация Воздушных сил ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, за эти сутки нашими защитниками были уничтожены три разведывательных БПЛА, два из них – типа "Орлан-10" и 1 – "Supercam".

В то же время за прошедшие сутки Силы обороны Украины "задвухсотили" еще 620 военных российской оккупационной армии. Так, общее количество ликвидированных захватчиков за период полномасштабной войны в Украине уже достигло 198 880 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне временно оккупированный Мариуполь дважды посетила "бавовна". Вечером 13 мая по меньшей мере 6-7 мощных взрывов прогремело со стороны Никольского. Позже стало известно о прилетах возле села Республика, где предварительно было ликвидировано около 50 оккупантов.

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