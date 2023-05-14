Авиация Сил обороны нанесла 12 сокрушительных ударов по оккупантам, продолжаются тяжелые бои за Бахмут – Генштаб

Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, в течение этих суток, нашими защитниками были уничтожены три разведывательных БПЛА, два из них - типа "Орлан-10" и 1 - "Supercam".

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Об этом сообщили в ежедневной сводке Генштаба наших войск на Facebook. При этом продолжаются ожесточенные бои на четырех направлениях в Донецкой области.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло около 30 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", – указано в сообщении.

На протяжении суток российские захватчики нанесли шесть ракетных ударов, в том числе по городу Харькову и поселку Золочев. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

На следующих направлениях зафиксирована такая ситуация:

на Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанес авиационные удары вблизи Ольшаной и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Тополе, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области;

на Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменского, Спирного и Берестова Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области;

на Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка;

наЗапорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомис, Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы около 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

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