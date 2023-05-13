Новая 'бавовна'? Под оккупированным Мариуполем прогремела серия взрывов

Во временно оккупированный Мариупольский район во второй раз за день посетила "бавовна". Около 17 часов вечера 13 мая местные жители слышали по меньшей мере 6-7 мощных взрывов со стороны Никольского.

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В местных чатах пишут об вероятном прилете по складам и детонации боеприпасов. О "бавовне" сообщили советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и активисты Мариупольского сопротивления.

"Сопротивление Мариуполя сообщает о низком взрыве в Мариупольском районе. Какой замечательный вечер. Р*сня, что с еб*лом?!" – поинтересовался Андрющенко.

В местной группе "Мариуполь. Сопротивление" отметили, что по меньшей мере 6-7 взрывов прогремели около 17:00 со стороны населенного пункта Никольское.

"Двадцать минут назад 6-7 взрывов со стороны Никольского", – говорится в сообщении от 17:27.

Между тем в местных чатах обсуждают "100% прилет" по населенному пункту Республика. Предварительно поражен склад с боеприпасами, поэтому дома в населенном пункте содрогаются от мощной детонации.

"В Никольском было слышно больше 5 раз. В селе Республика дома ходуном", – отметили в "Мариуполь. Сопротивление", подкрепив утверждение скриншотом обсуждения в одной из местных групп.

Впоследствии в "Мариуполь. Сопротивление" уточнили, что у захватчиков могут быть потери.

"В Республике сообщают о "задымлении". Говорят что-то сильно горит. И наблюдается активное движение скорых и военных. Говорят, что с той стороны, где военные базировались", - говорится в сообщении.

Напомним, утро для оккупантов выдалось не менее громким. У них случилась "бавовна" в Мариуполе и Луганске. В Мариуполе слышали по меньшей мере два мощных взрыва, один из них со стороны "Азовстали".

В Луганске же поражено старое здание академии МВД, в котором с 2015 года дислоцировались российские захватчики.