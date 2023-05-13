У оккупантов случилась 'бавовна' в Луганске и Мариуполе: первые подробности

Утро 13 мая на временно оккупированных территориях Украины началось с "бавовны". Громкие взрывы прогремели во временно оккупированном Луганске, после них над городом поднимается густой дым, а российские пропагандисты сообщают о прилете по "тыловой базе" оккупантов.

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Также по меньшей мере два мощных взрыва прогремели во временно оккупированном Мариуполе. Об этом сообщают российские пропагандисты и местные паблики.

Так, пропагандисты одного из популярных российских провоенных каналов в Telegram заявили, что Вооруженные силы Украины совершили ракетную атаку по временно оккупированному Луганску. Взрыв, который слышали местные жители, раздался, по утверждению пропагандистов в районе "Юбилейного". После него над городом поднялся столб густого дыма.

Некоторые паблики также пишут, что взрыв был не один

Информацию о месте прилета и его последствиях пропагандисты изначально не сообщали.

Между тем, местные интересуются, действительно ли прилет был "по складам и располагам", возмущаются, что оккупанты скрывают места прилетов и интересуются, куда же подевались распиаренные российские системы ПВО, которые, судя по прилетам второй день подряд, "курят бамбук".

Впоследствии российский пропагандист-"военкор" Александр Коц подтвердил, что прилет был именно по "тыловой базе" российских оккупантов. Также он начал жаловаться, что безопасных мест для захватчиков становится все меньше.

"Новый удар по Луганску, микрорайон "Юбилейный". Противник начал методично выбивать объекты в далеком тылу. С появлением у Киева новых возможностей само понятие "тыловая база" теряет свою актуальность. Чем дальше, тем более безопасных мест хранения боеприпасов, ГСМ и т.д. а также пунктов управления станет меньше. Как в новых регионах, так и в старых. Это нужно учитывать уже сейчас", – устроил истерику пропагандист.

Пропагандисты RT заявили, что прилет пришелся на здание Луганской академии внутренних дел, где с 2015 года базировались российские оккупанты.

"ВСУ в результате сегодняшнего обстрела попали в старое здание Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там располагались военные, сейчас сама академия базируется в центре, сообщил корр RT. По предварительным данным, могут быть погибшие и раненые", – отметили пропагандисты.

Журналист из Луганска Евгений Спирин отметил, что рядом с бывшей академией захватчики обустроили склад и держали военную технику.

"Второй день празднуем день республики в Луганске. Склад БК плюс техника, территория поселка Юбилейное, рядом с бывшей академией внутренних дел, где я учился. Ирония в том, что этим районом города руководил депутат Струк, он же с помощью коммунальщиков построил первый блокпост" лнр" в 2014 году. А потом скрылся и стал мэром Кременной. Но до наших дней не дожил) В начале большого вторжения с ним быстро разобрались", – написал он.

Бодрым стало и утро во временно оккупированном Мариуполе. Первый мощный взрыв раздался там около 9 часов утра.

"08:49 очень громкий взрыв. Стекло ходуном. Сирены взвыли. Не самолет и не из "Азовстали", – сообщает канал "Мариуполь. Сопротивление".

Примерно час спустя город вторично дрогнул от мощного взрыва.

"Второй мощный взрыв. Слышно по всем районам города. На этот раз эпицентр в сторону Азовстали. Также сообщают о визуальном пролете ракеты со стороны Волновахи в сторону города, но здесь может быть либо у страха глаза большия, либо "надежда на бавовну". Детали выясняем", – написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В группе "Мариуполь. Сопротивление" уточнили, что после взрыва "толчки похожи на землетрясение, слышно очень громко".

Напомним, накануне, 12 мая, в Луганске прогремели три взрыва. После прилетов загорелась рембаза на машиностроительном заводе.

Среди коллаборантов и оккупантов после "бавовны" вспыхнула истерика, ведь до ближайших позиций Сил обороны Украины от Луганска – более 80 км, и, несмотря на заявления российских пропагандистов о "8 лет бомбили Донбасс", раньше в этот облцентр практически ничего не прилетало.