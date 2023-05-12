В Луганске прогремели три взрыва: загорелась рембаза на машиностроительном заводе. Фото, видео и все детали

На временно оккупированную Луганщину посетила "бавовна". Взрывы были слышны в захваченном Россией с 2014 года областном центре, где оккупанты 12 мая отмечают "день ЛНР".

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В сети появились фотографии, на которых виден огромный столб черного дыма, поднявшийся в небо после "хлопка". По разным версиям, прилеты могли прийтись на нефтехранилище или скопление военной техники, однако оккупационные "власти" заявили о поражении одного из городских заводов (чтобы увидеть "праздничную бавовну" в Луганске на фото и видео, доскролльте новость до конца).

После 18:30 12 мая во временно оккупированном Россией Луганске заявили о "бавовне". Местные группы и российские СМИ сообщают, что в облцентре прогремели по меньшей мере два мощных взрыва.

Пока неизвестно, что и почему взрывалось в Луганске. Однако густой черный дым, столбом поднявшийся в небо после "хлопка", "намекает": речь совсем не о загоревшейся траве.

В то же время российские военкоры начали сообщать о возможном ударе по нефтебазе. В украинских пабликах же намекают на поражение стоянки со значительным количеством военной техники, в результате чего она якобы была уничтожена.

Третья версия относительно "локации", где расцвела "бавовна" в так называемый "день ЛНР" гласит о том, что один из прилетов якобы зафиксирован на заводе "Полипак" в Луганске.

"Сообщают, что один из прилетов в Луганске произошел на заводе "Полипак", предположительно он использовался как пункт снабжения/рембаза ВС РФ", – отмечено в сообщении в одном из пабликов.

Именно эту версию подтвердили представители оккупационных "властей" в ОРЛО.

"В Луганске после обстрела горит предприятие "Полипак", расположенное на территории бывшего машиностроительного завода "100", — цитируют росСМИ заявление "посла ЛНР" в РФ Родиона Мирошника.

"Он специализируется на оборудовании для предприятий электронного машиностроения", – выдали пропагандисты.

Также так называемые власти заявили, что предварительно пострадавших после взрывов якобы нет.

Между тем экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин "сдал" еще одну точку прилета: нефтехранилище.

Поскольку Луганск находится слишком далеко от линии столкновения, до передовых позиций сил обороны на Луганщине до облцентра – более 80 км. Так что "бавовна" заглядывает туда не часто.

Ссылаясь на террориста Андрея Марочко, которого кремлевские пропагандисты именуют "подполковником ЛНР в отставке", СМИ РФ заявили, что "ВС Украины при обстреле Луганска использовали ракеты с дальностью стрельбы 150 км".

Да и среди горожан набирает обороты версия о применении по Луганску британских ракет Storm Shadow, поставки которых были анонсированы 11 мая.

Напомним, ранее 12 мая стало известно, что в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма упал российский военный вертолет. По данным российского минобороны, оба пилота погибли.

Предварительной причиной авиатрощи назвали "отказ техники".