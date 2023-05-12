В оккупированном Крыму упал российский военный вертолет – СМИ

В Крыму 12 мая разбился российский военный вертолет Ми-28. Он потерпел крушение в районе села Светлое Джанкойского района.

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Первыми об этом сообщили крымские паблики. Впоследствии в российском минобороны крушение Ми-28 подтвердили, оба пилота погибли.

"В селе Светлое упал вертолёт. Ждем официально подтверждённую информацию", – написал в 16:41 паблик "Типичный Джанкой".

На канале также появилось присланное подписчиками фото, на котором виден дым в месте предположительного падения вертолета.

Единственный комментарий под постом гласит: "Сколько можно гибнуть мужчинам? Это же ужас". Другие комментарии администраторы канала оперативно удаляют.

В то же время, в российском минобороны крушение вертолета подтвердили.

"Сегодня при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. Оба летчика погибли. Предварительная причина крушения - отказ техники", – цитируют официальное заявление российские пропагандисты.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Моспино на Донбассе раздался взрыв. Очевидцы рассказывали о громких звуках взрывов, детонации боеприпасов и повреждении российских вертолетов на стоянке.

Также сообщалось, что в конце апреля истребитель МиГ-31 разбился в Мурманской области РФ. Пропагандисты РФ уверяли, что летчики не пострадали, катапультировавшись, они зацепились за ветки. Их якобы уже нашли на территории садово-огородного товарищества "Березка" .